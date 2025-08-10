福岡県では、線状降水帯が発生して非常に危険な大雨となっています。【映像】福岡県に線状降水帯が発生 直ちに安全な場所に避難を気象庁は、線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いているとして、午後6時17分に福岡県福岡地方、筑豊地方に対して顕著な大雨に関する情報を発表しました。災害の危険度が急激に高まっています。地元の市町村から出されている避難情報を確認し、直ちに安全な場所に避難するようにしてください