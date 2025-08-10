気象庁は福岡県で猛烈な雨が降っているとして記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】福岡県に記録的短時間大雨情報を発表福岡県福岡市西区付近では、午後6時10分までの1時間に約110ミリ、糸島市付近で約110ミリの猛烈な雨が降ったと見られています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。（ANNニュース）