NEXCO西日本によりますと、福岡県内では雨の影響で、一部の高速道路が通行止めとなっています。10日午後6時半の時点で、次の区間のいずれも上下線で通行止めです。■関門道■九州道下関IC～福岡IC■東九州道北九州JCT～みやこ豊津IC