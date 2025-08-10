韓国を訪問中の小泉農水大臣はソウル近郊の水田を訪れ、高温や害虫対策などについて現地のコメ農家と意見交換を行いました。【映像】小泉大臣 韓国のコメ農家視察の様子（笑顔で会話する様子も）小泉大臣が訪れたのは、ソウル中心部から車で約1時間の距離にある10ヘクタールの水田です。日本と同様に高温や害虫への対策が重要であることや、小売店で販売されているコメは4キロが中心であることなど、韓国のコメ農家の話に熱心