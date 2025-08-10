「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）日本ハム・伊藤は８回４安打１失点で完投も６敗目。１１奪三振の力投も実らなかったが「負けは負けなので。防がなきゃいけない点だった」と潔かった。三回２死二塁で、警戒していた元同僚の近藤に先制の適時二塁打を浴びた。甘くなった制球を反省。五回は客席がどよめくほど近藤の内角を徹底して厳しく突き「当てない自信もありましたし、その前の打席が悔し