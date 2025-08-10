アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が10日、自身のXを更新。バッサリと髪を切りボブヘアとなった日常についてつづった。【画像】「可愛すぎるて…」鎮西寿々歌、“新ヘア”ボブショット鎮西は8月7日の投稿で「そういえば髪バッサリ切りました」と報告。長さがわかるように横を向いたショットを公開した。その後10日の投稿で、「ボブ楽ちん」とコメント。車中とみられる場所で、ボブの長さが伝わる角度で“お