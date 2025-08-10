「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１６・５」（１０日、都内某所）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、朝倉のマネジャーを務める伊師美和さんに求愛している格闘家の修羅斗は“沖縄のバケモノ”龍志に延長判定０−３で敗れた。龍志が伊師さんとのジャングリアデートの権利を得た。ＢＤ１６のオーディションで伊師さんへの愛を語り、話題となった格闘家の修羅斗。序盤から壮絶な殴り合いとなった。と