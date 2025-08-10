◆パ・リーグロッテ―オリックス＝雨天中止＝（１０日・ＺＯＺＯマリン）オリックスは、１０日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）が雨天中止となった。天候の回復が見込めないための判断。選手は室内練習場、グラウンドで汗を流し、午後６時ごろにバスで宿舎に移動した。岸田護監督は「ちょっと天候が悪かった。前向きに捉えるしかない」と強調。この日に先発予定だった曽谷をスライドさせず、当初の予定通りドラフト２位・寺西を