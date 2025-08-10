◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第４日（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が同９位の向鵬（しゃん・ぱん、中国）を４―２で退けた。向鵬とは過去１勝１敗で、２３年シンガポールスマッシュ以来の対戦だった。第１ゲーム（Ｇ）は１１―１３で競り負けたが、台上技術やバック対バックのラリーで粘り強くつなぎ、要所でフォアハンドを振り抜いた。第２