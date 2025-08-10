ＦＣ東京は１０日、「調布基地跡地留保地」（調布市）に新たな練習場拠点を整備することを発表した。現在使用する「小平グランド」（小平市）から移転し、２０２８年度からの供用開始を目指す。＊＊＊調布市とＦＣ東京がこの日付で「包括連携に関する協定」を締結し、協定内にて、練習場拠点整備に関する項目が含まれた。想定の施設は天然芝２面と人工芝１面のフィールド、クラブハウスのほか、テニスコート、広場、