日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長が１０日、釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）の訃報（ふほう）を受けて追悼コメントを発表した。「釜本邦茂さんの訃報に接し、お悔やみを申し上げます。１９６８年メキシコオリンピックでのゴールや日本代表で歴代最多の７５得点が示す通り、釜本さんは不世出のストライカーでした。同時に私のキャリアにおいて多くの影響を与えてくださった方でもあります。私がガンバ