８月１０日の新潟９Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル＝１４頭立て）は３番人気のシルバードン（牡３歳、美浦・牧光二厩舎、父アルバート）が４角５番手から上がり最速３６秒５で差し切り勝ち。キャリア４戦目で未勝利戦を勝ち上がった。現役時代は１５年から１７年のステイヤーズＳ・Ｇ２を３連覇など長距離戦で活躍した父のアルバートは現３歳世代が初年度で、待望の産駒初勝利となった。