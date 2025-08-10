新潟県内は大気の状態が不安定になっていて、午後6時現在、佐渡市には、大雨警報が出されています。土砂災害などに警戒が必要です。雨の降り方が強まっている新潟県内。佐渡市羽茂地区では高台にある民家の庭が大きく崩れ、住民が対応に追われていました。＜住民＞「規模が想定外に大きい。市や県にそれなりの（支援を）お願いをする以外にない」11日夕方までの24時間に降る雨の量は中越と下越、佐渡で100mmなどと予想されていて、