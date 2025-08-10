岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝は８月１０日、病気のため新潟１０Ｒ以降の２鞍で乗り替わりとなった。１０Ｒのマウントバーノンは武藤雅騎手、１２Ｒのルクスマーベリックは石川裕紀人騎手に騎手変更となった。この日の岩田康騎手は、新潟３、４、６Rに続き、７RのレパードSではトリポリタニア（１２着）に騎乗していた。