◆パ・リーグロッテ―オリックス（１０日・ＺＯＺＯマリン）１０日午後６時開始予定だったＺＯＺＯマリンのロッテ―オリックス戦は雨天のため中止となった。１１日の同カードでロッテは、７月３１日に支配下登録されたばかりの吉川悠斗投手（２０）がプロ初先発予定だったが、この日先発予定だったオースティン・ボス投手（３３）がスライドで先発することになった。８月１日の西武戦（ベルーナードーム）でリリーフ登板して