１０日のＤｅＮＡ―巨人戦（横浜）は強い雨の影響で中止になった。雨が降り続く中行われた試合前練習で選手はキャッチボールや軽いノックを行い、汗を流した。その後は室内練習場に移動し、打撃練習に励んでいた。試合開始１時間前にさらに雨風が強まり、午後５時１０分には試合中止が発表された。７月１５日のヤクルト戦（静岡）以来、１８試合ぶりとなる今季４度目の雨天中止。ＤｅＮＡ戦では５月２日（横浜）に続き今季２