第１０７回全国高校野球選手権大会で?暴力事案?が問題になっている広陵（広島）の堀正和校長らは１０日に西宮市内で会見を開き、出場辞退を表明した。開幕時からＳＮＳで野球部員の暴力を告発する内容の書き込みが拡散。３月に高野連が処分を下していたが、その後も別事案の告発文も流れるなど、学校側と高野連が事実確認に追われ、第三者委員会を立ち上げて調査が行われていた。堀校長は同日午後１２時３０分に西宮市内の大