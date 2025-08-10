秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは１０日、広島市中区を訪れ、同市の平和記念公園にある「原爆の子の像」のモデル・佐々木禎子さんの生涯を描いた米国劇団のミュージカルを鑑賞された。お二人は並んで座り、公演の終了後には席から立ち上がって拍手を送られた。その後、出演者ら約３５人と懇談。出演者によると、お二人は英語で「心に残る公演で非常に感動しました」と感想を伝えられた。