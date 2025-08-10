◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 準々決勝（10日、横浜BUNTAI)張本智和選手（世界ランク4位）は、向鵬選手（世界ランク9位/中国）に4−2（11−13、11−6、7−11、11−7、11−６，13−11）で勝利。日本勢男子唯一のベスト４進出を決めました。過去対戦1勝1敗としている張本は第1ゲーム、チキータやバックハンドを主軸に攻めます。8-9と追いつくと中国ベンチが1試合で1回しか使えないタイムアウトを取ります。タイム明け、向鵬選手