重要な次世代モデルが数多く登場ドイツのミュンヘンで9月9〜14日に開催されるミュンヘン・モーターショー（IAAモビリティ）では、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツ、ルノー、ポールスターなどが重要な新モデルを発表する予定だ。コロナ禍以来、欧州最大規模のモーターショーになりそうだ。【画像】人気モデルの次世代EV、9月発表へ【BMW iX3とメルセデス・ベンツGLCを詳しく見る】全20枚中でも注目は、BMWの新型iX3