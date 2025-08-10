パレスチナ自治区ガザで空から投下された人道支援物資が、15歳の少年に直撃し、少年は死亡しました。パレスチナメディアによりますと、ガザ地区中部で9日、空から投下された支援物資を受け取ろうとしていた15歳の少年に、物資の入った箱が直撃し、少年は死亡しました。ガザ地区では深刻な食料不足が続いていて、各国による支援物資の空中投下が行われています。しかし、2024年も物資が直撃するケースなどが相次ぎ、ガザ保健省はこ