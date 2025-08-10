8月10日、中京競馬場で行われた11R・3歳未勝利（牝・芝1600m）は、永島まなみ騎乗の6番人気、カウンティフェア（牝3・栗東・高野友和）が快勝した。1馬身差の2着にストンプ（牝3・栗東・清水久詞）、3着にパスコード（牝3・栗東・高柳大輔）が入った。勝ちタイムは1:35.1（良）。1番人気で団野大成騎乗、フィオレストラーダ（牝3・栗東・杉山晴紀）は7着、2番人気で田口貫太騎乗、ジュヌフィーユ（牝3・栗東・四位洋文）は4着