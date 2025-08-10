8月10日、新潟競馬場で行われた8R・驀進特別（3歳上2勝クラス・芝1000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エコロジーク（牡3・栗東・森秀行）が勝利した。ハナ差の2着にソルレース（牝4・美浦・田中博康）、3着に2番人気のベイビーキッス（牝3・美浦・青木孝文）が入った。勝ちタイムは0:56.2（重）。【佐渡S】オクタヴィアヌスがオープン入りアメリカ、カタールと転戦C.ルメール騎乗の1番人気、エコロジークが断然の支持に応え