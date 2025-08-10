8月10日、新潟競馬場で行われた6R・佐渡ステークス（3歳上3勝クラス・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、オクタヴィアヌス（牡5・美浦・木村哲也）が勝利した。ハナ差の2着にウインアイオライト（牝5・美浦・矢嶋大樹）、3着にミナデオロ（牡4・栗東・藤原英昭）が入った。勝ちタイムは1:48.7（重）。2番人気で松山弘平騎乗、オーロラエックス（牝4・栗東・杉山晴紀）は、10着敗退。【新馬/新潟3R】ルヴァンスレーヴ産駒