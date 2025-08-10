8月10日、新潟競馬場で行われた3R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、石川裕紀人騎乗の3番人気、マイネルミストラル（牡2・美浦・萱野浩二）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のイダテンシャチョウ（牡2・栗東・森秀行）、3着に2番人気のランスオブキング（牡2・栗東・本田優）が入った。勝ちタイムは1:12.8（稍重）。【新馬/新潟2R】ダノンファンタジー半弟 オルネーロがデビューV2着は断然人気イダテンシャチョウ石川裕紀人騎乗の3番