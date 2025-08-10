メ～テレ（名古屋テレビ） 世界各地の珍しいカブトムシやクワガタムシと触れ合えるイベントが、10日から愛知県西尾市で始まり、夏休み中の子どもたちでにぎわっています。 西尾市の文化会館で開かれているこのイベントでは、中南米に生息する世界最大の「ヘラクレスオオカブト」や世界一美しいといわれる「ニジイロクワガタ」など、約50種類が展示されています。 珍しい昆虫を前に、虫かごに顔を近づけ食い入るよう