FC東京は10日、味の素スタジアムで調布市と包括連携に関する協定を締結した。また、調布基地跡地留保地にFC東京の新たな練習場拠点を移転させ、28年6月の供用開始を目指すと発表した。この日、調布市の長友貴樹市長とFC東京の川岸滋也社長が会見に登壇。川岸社長は「調布市と連携しながら28年6月の供用の開始を目標に段階的に計画を進めていきたい」と、語った。計画では味の素スタジアムの南東に近接する調布市西町の国有地で