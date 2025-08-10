＜LuckyFes＞初出演となるLaura day romanceは、彼らの音楽性と見事にフィットした自然豊かなHILLS STAGEに登場。午後のまったりとした時間帯にLaura day romanceの独特な世界観に浸ろうと、多くのフレンズ（LuckyFesの観客）が会場に集まった。◆ライブ写真井上花月（Vo）、鈴木迅（G）、礒本雄太（Dr）にサポートメンバー3人（ギター、ベース、キーボード）を加えた6人編成で挑む今回のステージ。青い照明で包まれたステージに登