ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は、10日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、11日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦12R、勝てば優勝戦1号艇だった予選トップ通過の平山智加（40＝香川）は松尾夏海の3コース捲り差しに屈して、悔しすぎる2着。「スタートですね。浜名湖特有の難しさがある。あとコンマ05突っ込めていたら結果は変わっていたと思う」これにより