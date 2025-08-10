落語家の古今亭佑輔さん（３１）が自身のＳＮＳを更新。第一子妊娠を公表しました。また、あわせて、今年3月に結婚していたことを公表しました。 【写真を見る】【 落語家・古今亭佑輔 】第一子妊娠を報告「今年3月に一般の方と入籍をしておりました」「この経験を芸に活かせるように一生懸命頑張って参ります」古今亭佑輔さんは「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。」