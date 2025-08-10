8月10日の東海地方は、前線の影響で大気の状態が不安定になっていて、12日にかけて大雨に警戒が必要です。東海3県は低気圧や前線に暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっていて、12日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降るところがある見込みです。10日午後6時時点で、岐阜県下呂市に大雨警報、高山市に洪水警報が出されています。11日午後6時までに降る雨の量は多いところで、愛知県で150ミリ、岐阜