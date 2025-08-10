広東省疾病予防管理局によると、広東省では蚊が媒介する感染症チクングニア熱の現地感染例が8月3日午前0時から8月10日午前0時までの1週間に1387例報告されました。重症例や死亡例は確認されていません。内訳は仏山市で1212例、広州市で103例、湛江市で39例、そのほかの県・市ではいずれも10例未満でした。広東省疾病予防管理センター感染症予防管理所の所長で感染症予防・抑制専門家の康敏氏は、「仏山市での感染者急増の勢いは既