阪急阪神は、8月22日（金）〜2026年3月17日（火）の期間、人気ゲームシリーズ『星のカービィ』とコラボレーションした企画「星のカービィ×阪急電車」を実施する。【写真】めっちゃかわいい！コラボフード＆ドリンク一覧■コンテンツが盛りだくさん今回実施される「星のカービィ×阪急電車」は、ラッピング列車「カービィ号」の運行をはじめ、景品がもらえるスタンプラリーや、フォトスポットの設置、コラボグッズ＆カプセル