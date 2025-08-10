JR西日本は大雨によるあす（11日）の運転計画を発表しました。岡山県北部での大雨に伴う、岡山・福山地区の運転計画は以下のとおりとなっています。（10日午後5時15分現在） 【伯備線】〇岡山駅～新見駅間始発列車から通常どおり運転を行います。〇新見駅～米子駅間始発列車から運転を見合わせます。※運転再開は決まり次第お知らせします。※やくも号及び寝台列車については、列車運行情報『特急列車』をご覧くださ