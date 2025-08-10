８月９日、ブライトンはアメックス・スタジアムでヴォルフスブルクとのプレシーズンマッチに臨み、２−１で勝利した。三笘薫はフル出場している。ブライトンは前半17分、ボックス内で右サイドからのクロスを受けたジョルジニオ・リュテールが、トラップから右足を振り抜いて先制。後半73分には、クロスが流れてきたところを、マキシム・デ・カイペルが押し込んでリードを広げる。その後１点を返されたが逃げ切った。三笘は左