2025年8月10日、富士登山をしていた60歳の男性が体調不良になり、静岡県警山岳遭難救助隊に救助されました。命に別状はないということです。 警察によりますと、救助されたのは東京都日野市に住む男性（60）です。 男性は8月8日から、ツアーで富士登山を開始。8月9日に山頂の山小屋に宿泊していましたが、翌10日になり体調が悪化したということです。 ツアーガイドが119番通報し、静岡県警山岳遭難救助隊員2人が、