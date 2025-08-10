2025年8月、静岡県長泉町に住む女性が、1100万円の現金をだまし取られる詐欺被害に遭い、警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと、8月上旬、静岡県長泉町に住む女性（80）の孫をかたる人物から「会社の人を妊娠させてしまった」「そのためにお金が必要」「レターパックを送ったからその中に500万円入れて」などと電話がありました。 女性は、郵送されてきたレターパックに現金500万円を入れて郵便ポストに