韓国・仁川（インチョン）で、APEC（アジア太平洋経済協力会議）の食料安全保障担当相会合が小泉農水相も出席して開かれ、食料の安定供給のため、AIなどデジタル技術を活用する方針を確認しました。会合には21の国と地域が参加し、農業や食料の安定供給のための技術革新の推進をテーマに議論しました。小泉農水相は英語で、農業者やJA、民間企業や研究者などが連携して、農業技術の開発と普及を推進する日本の取り組みを紹介しまし