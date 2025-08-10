１０日の新潟県内は午後を中心に雨模様になり、新潟市の花火大会は中止になりました。このあと再び大雨の恐れがあり気象台は大雨に関する情報を出し注意・警戒を呼びかけています。【古川稜記者】「午後に入り雨の降り方が強まっている新潟市中央区。花火の打ち上げ中止を受け現在シートの撤収作業が行われている」【花火大会が中止になり・・・】「すごく楽しみにしていたががっかり」「止むのを祈って期待していたが残念」