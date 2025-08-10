神奈川県と横浜地方気象台は１０日、小田原、南足柄両市と箱根町に土砂災害警戒情報を発表した。降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域に指定された崖地沿いなどでは命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくないとして、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけるよう促している。同情報は５段階の警戒レベルで、上から２番目に危険な状況を意味する警戒レベル４に相当する情報。