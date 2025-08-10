福岡県福岡市西区付近と糸島市付近では、今日10日午後6時10分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。福岡県福岡市西区付近と糸島市付近で猛烈な雨九州北部では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、福岡県福岡市西区付近と糸島市付近では、今日10日午後6時10分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。