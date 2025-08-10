今月8日に記録的な大雨で特別警報が出た鹿児島県本土では、10日夜遅くからあす11日昼前にかけ、再び線状降水帯が発生する恐れがあります。引き続き土砂災害に警戒が必要です。 8日に裏山が崩れ住宅1棟が全壊し、2人が救助された現場では、10日朝、行方不明となっていた30代の女性が、心肺停止の状態で見つかりました。 一方、姶良市と霧島市ではあわせて、およそ3万5000世帯で断水が続いています。 （住民）「トイレ、お風呂で