嵐の櫻井翔が主演する日本テレビ「放送局占拠」は９日に第５話が放送された。刑事・武蔵（櫻井）が対峙する武装集団「妖（あやかし）」の「般若」「化け猫」「河童」の正体が判明。これでテレビ局を占拠している「妖」６人の素顔がすべて明らかとなった。「般若」の正体が武蔵の義弟で刑事の伊吹（加藤清史郎）だと分かり、ネットは騒然。これまで、テレビ局の占拠と、青鬼（菊池風磨）に脅され、拉致の片棒を担がされている