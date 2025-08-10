◇卓球WTTチャンピオンズ第4日（2025年8月10日横浜BUNTAI）男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同9位の向鵬（中国）と対戦。実力者との接戦を制し、準決勝進出を果たした。第1ゲームからデュースにもつれ込む接戦。11―11から張本のレシーブがネットにかかり相手にマッチポイントを握られると。最後は長いラリーから張本のフォアがオーバーとなり、このセットを落とした。第2