「ロッテ（降雨中止）オリックス」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは天候の回復が見込まれないため１７時２０分に中止を発表した。この日は「チェコベースボールデー」として行われ、チェコ代表のマルティン・カラーベク外野手（２８）が始球式を行う予定で来場。昨夏、大学日本代表としてプラハベースボールウイークに出場した西川史礁外野手（２２）と再会。ユニホームを交換して旧交を温めた。西川は「久