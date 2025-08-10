【2025ドラフト高校生候補のガチ評価】【もっと読む】甲子園球児のどこを見る？日本ハム山田正雄スカウト顧問が徹底解説藤川敦也（延岡学園／宮崎 投手・右投げ左打ち）◇◇◇183センチ、92キロの堂々たる体格から、MAX153キロの直球やキレのあるスライダーなどで勝負する本格派右腕。今夏は惜しくも準々決勝で富島に1-2で敗れ、甲子園のキップを逃したものの、卒業後はプロ一本と公言している。「まだまだ粗削