日本サッカー協会(JFA)は10日、同日に亡くなった釜本邦茂さんを追悼する宮本恒靖会長、田嶋幸三名誉会長、川淵三郎相談役のコメントを発表した。釜本さんは日本代表で国際Aマッチ通算76試合75得点を記録し、現在も歴代最多得点者となっている。宮本会長は「不世出のストライカー」と、田嶋名誉会長は「日本サッカーの存在を世界中に示してくれた名ストライカー」と、川淵相談役は「稀代のストライカー」と現役時代を表現して偲