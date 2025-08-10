[8.10 J1第25節](味スタ)※19:00開始主審:飯田淳平<出場メンバー>[FC東京]先発GK 81 キム・スンギュDF 2 室屋成DF 5 長友佑都DF 24 アレクサンダー・ショルツDF 30 岡哲平MF 8 高宇洋MF 16 佐藤恵允MF 18 橋本拳人MF 33 俵積田晃太FW 19 マルセロ・ヒアンFW 26 長倉幹樹控えGK 31 小林将天DF 6 バングーナガンデ佳史扶DF 44 エンリケ・トレヴィザンMF 10 東慶悟MF 37 小泉慶FW 28 野澤零温FW 39 仲川輝人FW 88 山口太陽FW 98