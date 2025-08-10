JリーグチェアマンでWEリーグチェアを務める野々村芳和氏が両リーグを通じ、10日に亡くなった釜本邦茂さんへ哀悼の意を表した。釜本さんは日本サッカーリーグ(JSL)や日本代表などで活躍し、現役引退後はガンバ大阪の初代監督を務めた。野々村氏は「日本サッカー界の大先輩である釜本さんの訃報を、大きな悲しみとともに伺いました」と伝え、「私が言うまでもなく、釜本さんは、日本サッカーがまだプロ化する前、これから国際競