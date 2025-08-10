[8.10 J1第25節](三協F柏)※19:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 2 三丸拡DF 4 古賀太陽DF 88 馬場晴也MF 11 渡井理己MF 14 小屋松知哉MF 19 仲間隼斗MF 24 久保藤次郎MF 28 戸嶋祥郎MF 39 中川敦瑛FW 18 垣田裕暉控えGK 46 松本健太DF 3 ジエゴDF 13 犬飼智也DF 26 杉岡大暉MF 20 瀬川祐輔MF 21 小西雄大MF 40 原川力FW 9 細谷真大FW 15 小見洋太監督リカルド・ロドリゲス[湘南ベルマーレ]